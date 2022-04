Un estudi demostra que el racisme perjudica el joc dels futbolistes africans

Hipòtesis alternatives refutades

, Romelu Lukaku, Marc Zoro, Kevin Prince Boateng, Sulley Muntari, Kalidou Koulibaly, Victor Osimhen i André Zambo Anguissa. Són només alguns delsde primer nivell que han patit mostres de, una de les xacres que esquitxen algunes aficions d'aquell país, per bé que poques lligues s'escapen d'aquesta problemàtica, tampoc l'espanyola. I malgrat ser esportistes d'elit, els afectats no poden aïllar-se'n, tal com demostra un estudi recent que evidencia amb dades comEn concret, analitza la qualitat al camp dels futbolistes nascuts en diferents regions durant la primera meitat de la lliga italiana 2019-2020 i el seu tram final, quan es vaals estadis a causa de la primera onada de la. Els únics que van variar el nivell, i cap a millor, van ser els africans. L'article Quan l'estadi calla: com les multituds afecten el rendiment dels grups discriminats, de(Universitat de Trento),(Universitat de Copenhagen) i(OCDE), ha estat publicat a la revista especialitzada Journal of Labor Economics, editada per la Universitat de Chicago."La pressió racista pot perjudicar els grups discriminats i", asseguren els autors. La seva recerca conclou que les valoracions dels futbolistes africans vanen els partits que van jugar amb els camps buits respecte els anteriors, mentre que les petites variacions en els professionals italians, europeus o llatinoamericans no van ser estadísticament significatives, és a dir, no van passar a jugar millor o pitjor un cop van desaparèixer els aficionats de l'entorn.Les valoracions dels futbolistes s'extreuen d'unque els puntua entre 0 i 10 que ja s'usava de feia anys i que, tenint en compte les posicions de cada jugador, computa actuacions personals (, assistències, driblatges,...) i aspectes col·laterals (com la dificultat del partit) per confeccionar un índex amb el màxim d'objectivitat possible. Del total de professionals avaluats, un 6% era africà, mentre que també n'hi havia un 7,2% de l'Europa de l'Est, un 16,5% llatinoamericà i una gran majoria del 68,5% eren italians o de la Unió Europea.Els resultats encara són més rellevants si es tenen en compte els esportistes africans d'equips que, durant la primera meitat de la lliga, van, els quals són extrets del casos registrats per la justícia del país (entre els quals només es troben els més greus). Aquests futbolistes, en lloc d'una millora del 3% en el rendiment, la van notar de l'11%, una xifra molt notòria que reforça la tesi conforme la pressió del racisme els impedeix jugar amb tota la qualitat de què serien capaços.Els autors de l'estudi aborden l'impacte sobretot entre els esportistes nascuts a l'Àfrica per evitar debats sobre gradacions racials, però també repliquen l'experiment amb tots aquells futbolistes amb. En aquests casos, també van notar una millora en el joc quan els camps estaven buits, però no tan notòria ni significativa. La tesi de l'article és que, com que aquests ja haurien notat el racisme des de petits, no els afectaria tant en ple partit com a una persona que nasqués a l'Àfrica i, per tant, no comencés a ser atacat fins que va arribar a Europa. No hi estaria tan acostumat i en podriaIgualment, els autors aborden una hipòtesi alternativa conforme els futbolistes africans podrien ser més, i no en concret al racisme. Una opció que es rebutja pel fet que no hi ha diferència en l'evolució entre aquells que han participat en competicions internacionals europees i els que no, i això que els primers tindrien més experiència en els partits d'elevada pressió.Encara una alternativa podria ser que els jugadors africans s'haurien pogut mantenir més en forma durant l'aturada inicial de partits, quan la Covid va arribar, però l'estudi la rebutja en constatar que no hi ha diferències destacables en elsper partit abans i després d'aquell parèntesi. Els autors tenen en compte també diverses variables, com els, la climatologia de cadascun d'ells, la composició interna global de cada equip en funció de l'origen dels integrants, si es tracta de derbis locals (normalment amb més agressivitat a les grades) o si van rebre més o menys targetes en cada període. Les conclusions, però, no canvien i tan sols s'explica la millora per la desaparició de l'afició dels camps.L'estudi subratlla que es demostra que el racisme afecta a esportistes d'elit que es troben entre els millors de la seva disciplina i que disposen de molts recursos per fer front a la gestió d'aquesta problemàtica amb professionals. Prediu, per tant, que l'pot ser encara més gran, amb víctimes del racisme sense el mateix escut econòmic ni tantes capacitats tècniques.Així mateix, les conclusions reforçarien altres anàlisis que apunten a l'impacte econòmic del racisme, el qual impediria a treballadors d'origen estranger ser tan productius. I en aquest cas concret, apunta, "el racisme pot produir un", la qual es basa en què fans de tot el món s'admirin en veure jugadors extraordinaris amb habilitats excepcionals, però, "quan una quantitat significativa de jugadors, el bonic joc [com s'anomena el futbol o, més comunament en portuguès, jogo bonito] esdevé menys bonic".

