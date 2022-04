El Suprem condemna tres persones per estripar una bandera espanyola a la UAB

El Tribunal Suprem ha condemnat a multes d'entre 1.920 i 2.160 euros tres persones que van estripar una bandera espanyola a la Plaça Cívica de la Universitat Autònoma de Barcelona el 19 d'abril del 2016. Els tres condemnats van agafar la bandera de la carpa de l'entitat Societat Civil Catalana, la van estripar en dos trossos i els van deixar a terra. L'alt tribunal destaca que no poden al·legar actuar emparats per la llibertat d'expressió perquè estaven negant la llibertat d'altres. "Intolerància violenta" i "dret a la crítica", continua, "no són la mateixa cosa". El Suprem estima un recurs de la fiscalia al qual s'hi va adherir Societat Civil Catalana contra una sentència prèvia absolutòria de l'Audiència de Barcelona.Abans de l'Audiència de Barcelona, el jutjat penal número 2 de Sabadell sí que havia apreciat un delicte d'ultratge a la bandera i havia imposat aquestes multes.Segons el Suprem, el fet d'esquinçar la bandera d'Espanya "lluny de significar una manifestació que flueix del dret a la llibertat d'expressió (dret a la crítica), atempta frontalment contra el símbol que enarbora una associació que concorre pacíficament en una plaça universitària, on els valors democràtics tenen, com a símbol de convivència, el valor afegit que li proporciona tal institució"."El que fan els acusats és cometre un acte contra la llibertat d'expressió, contra la llibertat ideològica", insisteix la sentència, que recorda que la bandera és el símbol d'Espanya i de tots els espanyols.La sentència té un vot particular discrepant que considera que la conducta dels acusats no encaixa en el delicte d'ultratge a la bandera, tot i que també rebutja que estiguessin emparats per la llibertat d'expressió. Creu que van actuar de manera injusta, sense cobertura constitucional, lesionant el dret a la llibertat d'expressió dels membres de Societat Civil Catalana. Ara bé, també conclou que l'espai de tipicitat d'aquest delicte hauria de limitar-se a accions d'ultratge que recaiguin sobre símbols que exerceixin una clara i normativa funció representativa en els termes precisats per la llei que regula l'ús de la bandera, perquè és en aquell context on hi ha el valor representatiu col·lectiu.

