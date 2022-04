Què ha passat perquè Esade Creapolis acumuli un deute multimilionari?

Les claus de la davallada

Fa una setmana va sortir a la llum que el complex universitari Esade Creapolis havia presentat un concurs de creditors per intentar fer front a un deute de 34 milions d'euros . Però fem marxa enrere. Com s'ha arribat a la paradoxal situació que suposa que unad'"èxit" acabi arrossegant un deute multimilionari?Doncs, bàsicament, la sobrevinguda problemàtica rau en l'. En el seu moment, l'va donar llum verda a l'aprovació d'una(PGM) perquè aquests terrenys inicialment catalogats com a terrenys d'també poguessin ser dedicats alAixí doncs, des de la seva inauguració l'any 2009, l'espai s'ha anat convertint a poc a poc en unl fins a arribar al punt que eldepenien directament delPer posar dades sobre la taula, el complex va tancar el curs acadèmic 2016-2017 amb una facturació de 103 milions i un benefici net de 8 milions d'euros, encadenant tres anys consecutius de guanys i amb unaEn primer lloc, l'arribada de ladeixava el parc en una situació delicada. Al llarg de la pandèmia, diverses empreses es van veure obligades a retallar despeses; i el cost de l'oficina al complex de Sant Cugat va esdevenir prescindible. No obstant això, l'impacte de la pèrdua puntual de llogaters seria minsa en comparació a laque van rebre l'Va ser aleshores quan elacabava d'emetre unaarran d'una demanda promoguda des de la immobiliàriaque impugnava la modificació del PGM i que permetia a Esade treure un rèdit econòmic a les oficines de l'escola de negocis. Un moviment de la constructora que s'emmarca en una batalla judicial històrica amb el consistori vallesà pel bloqueig del desenvolupament urbanístic en uns terrenys propietat de NiN, ara protegits pel seu valor natural.Així doncs, aquesta resolució dels tribunals, quei veta el lloguer d'espais a empreses, comporta que el parc vegi. El propi director general del campus universitari,, reconeixia que la "continuïtat del centre ésmantenint el funcionament actual".Tot i això, cal apuntar que les 47 empreses que ocupen actualment les instal·lacions -el 80% de l'ocupació de l'espai- podran continuar fent-ho, ja que la sentència només afecta elsa l'octubre de 2021. Ara per ara, l'activitat es manté i el centre continua al corrent dels pagaments.Malgrat tot, aquesta nova realitat ha causat uni ha derivat amb unesde 17 milions d'euros en tan sols l'últim exercici. Ara, presentat el concurs de creditors, l'escola confia que el jutge els permeti mantenir el control del centre i dedicar-lo a finalitats formatives.Esade Creapolis està participat al 82% per la Fundació Esade i la resta està repartit entre la Generalitat, l'Ajuntament de Sant Cugat, l'associació local Sant Cugat Empresarial i Avançsa. Per contra, els deutes s'han contret amb l'Institut Català de Finances, CaixaBank, el BBVA, el Ministeri de Ciència i Innovació i amb la pròpia Fundació Esade.

