Suu publica el seu disc «Karaoke» per «celebrar i desinhibir-se»

L'artista barceloninaha publicat aquest divendres el seu tercer disc d'estudi, anomenat "". El projecte està conformat perque pretenen ser "un". La gira de presentació del nou treball arrencarà a finals d’abril i ja compta amb més d’una vintena de dates confirmades. Destaquen festivals com Strenes, el Mil·lenni, Viñarock, Canet Rock i Sonorama.El nou disc està a càrrec de la discogràfica. En ell, la cantautora es mostra "". Per a elaborar-lo, ha comptat amb l'ajuda de productors que l’han ajudat a cosir "les idees i l’estètica" dels temes. Entre els col·laboradors hi ha Tato Latorre, Santos & Fluren i Gerard Giner.Susana Ventura explica que les cançons volen "". Afirma que són temes independents, però que poden conviure en un mateix disc. "", diu. Karaoke té la intenció de ser l’imaginari, l’espai de seguretat, on "tothom pot proclamar que està malament amb acords majors", on es pot "plorar mentre es balla" i "sentir sense sentir-se jutjat", han destacat des de la discogràfica.

