Més imatges de la N-141d on un camió ha perdut la carrega de vísceres d'animal que portava a l'altura de Calldetenes. pic.twitter.com/s9gdTfcb79 — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) March 31, 2022

Unva perdre aquest dijous el vespre laa la carretera entre. Per tot plegat, lava haver de tallar la via, l'N-141d, per l'i redirigir el trànsit per dins el barri de Sant Llàtzer.Els fets van tenir lloc al voltant de les 8 del vespre i fins a les 9 no es van començar a retirar lesEl vehicle transportava la carn a l'empresa del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor