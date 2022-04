Les sessions, per ciutats

Vic - 16 de març, 19 h, Teatre ETC - Passeig de la Generalitat, 46

Tortosa - 17 de març, 18 h, Sala Terres de l’Ebre, Seu de la Generalitat, Plaça Gerard Verges, 1

Manresa - 22 de març, 19 h, Sala d'Actes de la FUB 2, Avinguda de les Bases de Manresa, 3

Girona - 23 de març, 18 h, Auditori Josep Irla, Plaça Pompeu Fabra, 1

Tarragona - 30 de març, 19 h, Sala d’actes dels ST, Carrer Major, 14

Lleida - 31 de març, 19 h, Auditori. Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera, Universitat de Lleida (campus de Cappont). C. Jaume II, 67

El Pacte Nacional per la Llengua obre a la ciutadania el procés participatiu per dir la seva a l'hora dA més, es convoquen sessions de presentació adel secretari de Política Lingüística i altres representants institucionals i acadèmics. El procés participatiu s'obre avui, 1 d'abril, fins al 30 de juny.A través de la web del Pacte per la Llengua ( des d'aquí hi podeu accedir ).Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, Girona, l'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Sort, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilafranca del Penedès són les ciutats triades per exposar el diagnòstic sobre el català que conté l’informe acadèmic iper la Llengua com els detalls del procés participatiu.Elha editat una guia de treball i material gràfic per facilitar a les entitats i tota mena de col·lectius l’organització d'aquestes sessions. Les presencials no seran les úniques sessions que es faran, ja que s'està preparant diverses en línia.i conscienciar les institucions, entitats, empreses i la ciutadania en general de l’impacte que tenen els seus hàbits i actituds.El Governen el procés participatiu a títol personal, detectant els principals reptes que consideren que té el català i proposant solucions. També insta les entitats i tota mena de col·lectius a organitzar sessions autogestionades, per les quals a través de la web del pacte es facilitaran materials gràfics i guies, amb la intenció d’aïllar reptes i suggerir solucions.

