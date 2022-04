Barcelona unifica l'atenció social als ucraïnesos en un equipament obert les 24 hores

Altres notícies que et poden interessar

L'ha unificat l'atenció social a la comunitat ucraïnesa en un equipament específic obert cada dia les 24 hores. La infraestructura, ubicada al, permet passar la nit i fer algun àpat a les persones que hi arriben d'emergència i són derivades per la, així com oferir atenció social tant als refugiats com als membres de la comunitat ucraïnesa que els acullen i necessiten suport d'algun tipus. L'espai té capacitat per a allotjarFins aquest dimecres, l'atenció municipal s'havia organitzat al voltant del, ubicat al carrer Llacuna. Ara, el consistori alliberar-lo per a poder atendre altres necessitats que es puguin produir a la ciutat. El nou equipament està dirigit per professionals del mateix CUESB i compta amb un pressupost municipal de. La segona nit des que es va obrir, hi han dormit 66 persones.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor