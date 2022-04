El nou truc de WhatsApp per ocultar informació a certs contactes

Des de fa unes setmanes,ofereix un altre truc per millorar la privacitat que permet amagar certa informació a alguns contactes. És una opció quequan parles amb un contacte de manera espontània i amb el qual saps que segurament no intercanviaràs més missatges.Així doncs, si no vols que algun dels teus contactes pugui veure la teva foto, informació de perfil o estat, ja potssense haver d'eliminar a aquesta persona dels teus contactes o que bloquejar-la. Per a activar-ho, fes el següent:1. Obre2. Prem l’opció3. Ves a3. Prem sobre "", Foto de Perfil, Info o Estat.4. Un cop dins d’aquests apartats, selecciona l’opció "" i tria a qui vols ocultar-li cada informació.Un cop fets aquests passos, aquelles persones que hagis triat no podran accedir a la teva foto de perfil o a l’hora de la teva última connexió.

