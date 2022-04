​El manual dels que manen

El periodista Josep Comajoan va fer diverses preguntes sobre el llibre a Macià. Foto: Adrià Costa.

La Muntanya de Llibres deva acollir aquest dijous la presentació del llibre Els que manen ), dels periodistes. Es tracta d'un llibre que neix d’una sèrie de reportatges –""- publicada inicialment a, sobre els principals perfils de la burgesia catalana, dels seus negocis i de la influència social.Durant la presentació, Macià, fundador i director de, va subratllar que es tracta d'un "", i "no pinzellades", sobre l'origen d'aquestes nissagues. "El llibre té la voluntat d'esdevenir", deia el periodista, subratllant que s'hi expliquen "" dels protagonistes.També va enumerar: estar en el lloc i el moment precís, contactes polítics amb el franquisme, visió aniticipada del producte, capacitat d'organització d'equips, acceptació del risc i adquisició d'habilitats per desenvolupar-les després pel seu compte.Per la seva banda,, subdirector de, explicava que es tracta d'unque expliquen "la composició social i el mapa polític" català més enllà de l'àrea metropolitana de Barcelona. Sobre la participació dels protagonistes, revelava que hi ha hagut una "col·laboració desigual". La gran majoria s'han negat a participar-hi, d'altres ho han fet a través d'agències i pocs han acceptat reunir-se amb els periodistes.En aquest sentit, va destacar que el llibre, "", combina la informació econòmica, política i social.La presentació va anar a càrrec del periodista, dePodeu aconseguir de forma gratuïta el llibre fent la

