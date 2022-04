Com has de reaccionar si et trobes un os cara a cara?

Uns caçadors del Pallars que feien una batuda de senglars es van trobar una ossa i dos cadells a menys de 10 metres dins el @pnaltpirineu. No cridar, no donar-li mai l'esquena i no fer moviments bruscos són la clau perquè els animals marxin sense atacar.https://t.co/iZCzKYsMjy — Rosa Talamàs (@rosatalamas) March 31, 2022

Imatge d'una petjada de l'ossa sobre la neu. Foto: Cedida

Gran ensurt el que es va endur un caçador el passat dissabte al bosc de, al terme municipal de la. Durant una batuda de senglars,, que també és ramader de la zona, es va trobar cara a cara, a tan sols uns 10 metres de distància, amb una Així ho explicava el mateix Lladós als micròfons de TV3.Tot i la sorpresa, el caçador va mantenir la calma i va començar a allunyar-se dels animals, marxa enrere i sense córrer. Un procediment del tot correcte, tal com expliquen des dels, que indiquen que en casos com aquest no s'ha de donar mai l'esquena a l'os, ni tampoc cridar i fer moviments bruscos.A la zona, però, no només hi havia l’ossa i els dos cadells. Segons han explicat a aquest diari els caçadors, a una certa distància van poder veure també un mascle. Després d'aquest episodi, membres del cos dels Agents Rurals es van desplaçar a la zona de l'avistament perdels plantígrads i avisar la població local, com és preceptiu.Precisament, i tal com ha explicat al'alcalde de la Guingueta d'Àneu,, durant aquesta presa de mostres, feta els dies posteriors, van tornar a veure un exemplar d'os. En total, els agents van trobar, que ja estan analitzant. Malgrat que els dos exemplars adults sí que estaven registrats, no és el cas de les dues cries, a les quals no tenien localitzades.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor