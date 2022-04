Es limita la quantitat de sal al pa comú

Canvia la normativa en lai se'npermesa. La nova norma, que entra en vigor aquest divendres, estableix un límit màxim de sal permesa al pa comú, com a producte acabat, d'El pa constitueix una de les fonts més importants de sal, després del pernil, l'embotit i les carns fredes. La nova norma vol contribuir de forma decisiva a una menor ingesta de sal per part de la població, també en el cas dels nens.La normativa contempla també requisits més estrictes per considerar un. Així, s'exigeix per primer cop que tota la farina utilitzada sigui integral. Els productes que no estiguin elaboratshauran d'incorporar elde farines aS'amplia també la definició de, que deixa de ser només l'elaborat amb farina de blat i de consum habitual. Així, d'ara endavant, la definició de pa comú incorpora també pans nutricionalment més complets, fets amb farines d'altres cereals o també farines integrals. S'estableix tambéUna altra de les novetats és la nova definició del. Aquesta es reserva a un tipus d'elaboració que limita l'ús de llevats industrials i s'estableixen els requisits per utilitzar la denominació "elaborat amb massa mare".Finalment, es defineix també l', en què ha de predominar elper davant del mecànic. En el cas del pa d'altres cereals, també s'inclouen requisits més estrictes, que estableixen mesures concretes per a cada tipus. Per exemple, el pa de sègol només podrà incloure farina de sègol.

