El Port de Barcelona gestiona 243 tones d'ajuda humanitària en tres setmanes

El hub logístic d'ajuda humanitària per a Ucraïna delha gestionatdurant les tres setmanes que porta en funcionament, tal com ha comunicat l'organització aquest divendres. Les aportacions són gestionades per voluntaris del port i del, que reben el material, i d', que fan la recollida i l'entrega de manera coordinada amb el consolat ucraïnès. El Port de Barcelona ha cedit un magatzem de 1.800 metres quadrats.A hores d'ara, s'han enviat 14 camions ambde medicaments, productes d'higiene, aliments, roba i calçat. Està previst, però, que els pròxims dies es comenci a traslladar el material en avió, gràcies a la col·laboració de la, de pilots espanyols.​​​​​

