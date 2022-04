L'Acord per l'Amnistia i l'Autodeterminació es posa en marxa: cimera amb les entitats el 20 d'abril

"Ni a favor ni en contra de cap estratègia"

Visibilitzar la majoria a favor d'amnistia i autodeterminació

Una iniciativa "des de baix"

L'comença a caminar. Després de mesos de feina discreta, els seus impulsors, entre els quals, han presentat han presentat aquest matí la iniciativa, que té per objectiu aglutinar "el màxim nombre de suports" en favor de la fi de la repressió i del dret a l'autodeterminació, dues demandes que s'entenen com a marc de resolució "democràtica, justa i duradora" del conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Ara com ara, res no va pensar un canvi en la posició de l'Estat, que descarta tant l'amnistia com facilitar un referèndum perquè Catalunya decideixi el seu futur.En una roda de premsa al Col·legi de Periodistes, els impulsors han anunciat que s'han posat en contacte amb les 150 principals entitats del país -sindicats, patronals, partits polítics, entitats civils, moviments associatius...- per traslladar-los, en una, la seva proposta, i demanar-los l'adhesió a les demandes d'autodeterminació i amnistia. Les primeres reunions seran amb aquelles entitats o organitzacions polítiques que en algun moment s'han posicionat a favor de la resolució del conflicte. Serà també el 20 d'abril quan es presentarà el, coincidint amb el primer acte. Es presentarà la, el, el manifest en qüestió i s'obrirà la pàgina perquè qui ho consideri es pugui adherir. A dia d'avui el manifest s'està treballant i les conclusions s'elaboraran després d'escoltar tothom.Destaca també que l'Acord: comença a treballar a partir d'avui de manera intensa i durarà fins al cinquè aniversari de l'1-O. Es presentarà aleshores un informe amb conclusions, que es traslladarà al president de la Generalitat,, al, ali a tots els actors socials i polítics del país, excepte l'extrema dreta. "Serà útil a totes les parts i imprescindible que ho tinguin en compte", ha dit l'exdiputat, tot i que ha remarcat que no correspon a l'Acord materialitzar l'amnistia o concretar com s'ha d'exercir el dret a l'autodeterminació. "Això correspon a tot el país", ha afirmat. L'Acord no preveu convocar mobilitzacions al carrer. "Això correspon a altres entitats", ha dit.Ha detallat que es plantegen"intensiu i extensiu". Es tracta d'un grup de treball "temporal" que durarà fins l'1 d'octubre, cinquè aniversari del referèndum. Es posarà aleshores sobre la taula ela Catalunya. "L'1-O ens ha canviat la vida a tots", ha assegurat Fernàndez. La tasca serà traduir la realitat demoscòpica en un. "El pitjor que ens podria passar és acostumar-nos a la repressió. El grup treballa en un balanç de la repressió i l'Acord indica que hi ha unesi unes. Encara queden, segons Fernàndez, eni amb més deque s'imputen als implicats.Fernàndez ha dit que cal construir una resposta i una solució política al conflicte. El grup va néixer després d'una reunió amb el president Aragonès, quan es va plantejar un. La resposta va ser crear una iniciativa "des de baix", sense, i per això es va proposar fer un "Acord Social" i no un "Pacte Nacional". "Està fet de baix cap a dalt", ha afirmat Fernàndez, que ha remarcat que no és ni del Parlament, ni dels polítics, ni del Govern, sinó de la societat. En aquest sentit, ha assegurat que l'Acord, en referència a la taula de diàleg. "Pot servir per a tothom: per la taula de diàleg o per internacionalitzar el conflicte", ha assenyalat Fernàndez.L'expresidenta del Parlamentha explicat que l'Acord es va constituir formalment dimecres i està format per una trentena de persones "plurals", que volen treballar de manera "unitària" per sumar acords al voltant de l'autodeterminació i l'amnistia. "Estem convençuts que l'única manera de resoldre el conflicte és superar les conseqüències repressives i construir un marc democràtic de resolució", ha dit. Forcadell ha defensat també que la "demoscòpia" dona la raó a aquest posicionament. "Malgrat el bloqueig i els atzucacs, l'amnistia i l'autodeterminació tenen un suport sòlid i persistent a la societat catalana", ha assenyalat. Les darreres enquestes apunten que el. Més del 70% està a favor del referèndum.Forcadell ha assenyalat quei en una "solució política" per al conflicte. "Hi ha una majoria social a favor de l'autodeterminació i l'amnistia, i la nostra voluntat és visibilitzar aquest suport de la majoria social catalana", ha afirmat. L'Acord vol ser una "eina" que tradueixi aquest suport; un document al qual es puguin adherir actors de la societat catalana per donar suport a l'autodeterminació i l'amnistia.ha explicat que l'objectiu és actuar de manera "autònoma" i sense dependències governamentals. "Ho volem fer des de baix, per conèixer els diferents protagonismes socials i posar el valor en la gent jove i les persones migrants, territorialment divers i paritari", ha explicat. El repte és aconseguir el màxim nombre de suports entre l'11-S i l'1-O. "Un cop aconseguim el propòsit ens dissoldrem", ha dit.La periodistaha reiterat que la amnistia i l'autodeterminació són l'única via per sortir de l'actual situació. Ha recordat que les instancies judicials europees donen la raó als dirigents independentistes i que les enquestes i la demoscòpia també dona la raó a les demandes d'amnistia i l'autodeterminació. "Volem donar veu a l'ampli percentatge i traslladar-lo al paper, i demostrar al món sencer que hi ha un suport plural i transversal al voltant de l'amnistia i l'autodeterminació", ha dit Llansana. "Volem demostrar el consens social que existeix al voltant de l'amnistia i l'autodeterminació; qualsevol altra opció, també no fer res, està condemnada al fracàs", ha afirmat.Aquest Acord Social agafa el relleu, en certa manera, d'iniciatives com eli el. En el primer cas, estava liderat per, exdirigent històric d'Unió i expresident del Parlament, i es va bastir per posar rumb a la consulta del 9-N, amb Artur Mas a la Generalitat. Pel que fa al segon organisme, qui s'hi va situar al capdavant va ser, ara conseller d'Interior i que en aquell moment provenia dels crítics del PSC que van deixar el partit descontents pel seu rumb nacional. El Pacte Nacional pel Referèndum es va dur a terme en la legislatura de l'1-O i amb Carles Puigdemont a Palau

