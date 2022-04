Mishima publica «Un lloc que no recordi», el primer avançament del nou àlbum

ha publicat aquest divendres "", el primer avançament del seu nou. La, que segueix fidel a l’estil de la banda, "evoca la, que ens va truncar el" i és "una", ha destacat el grup.L'aigua clara veurà la llum el pròxim, gairebé cinc anys després de la publicació del seu darrer àlbum Ara i res (2017). Editat amb el segell propi The Rest Is Silence, el disc es publicarà en format(primer en CD, més tard en vinil) i tambéA més d'"Un lloc que no recordi", el disc del grup format per(veu i guitarra),(teclats),(guitarra),(baix) i(bateria), inclourà altres peces com "Sé que ets tu" i "Por de mi", segons va avançar la banda.El primer concert dedel disc serà el, tret de sortida d'una gira que passarà per Barcelona el 27 de maig i ja té cita confirmada a festivals com el Vida, el FIB, el MoboFest i l'Embassa’t, entre altres.

