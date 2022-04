Un home ha mort atropellata primera hora d'aquest divendres mentre fugia després de ser enxampaten una àrea de servei.Els Mossos d'Esquadra han estat alertats cap a les 6.15 hores per un camioner que havia vist dos individus intentant robar en un camió a l'Àrea de Servei de l'Empordà, a Garrigàs. Els dos homes han intentat fugir amb una furgoneta, els Mossos els han seguit per l'AP-7 i a l'altura del kilòmetre 40,5 han aturat el vehicle i han baixat per intentar fugir corrents. Un d'ells ho ha aconseguit, creuant la mitjana, però l'altreEls dos lladres havien fugit amb una furgoneta, que seria robada, i han sortit per la sortida 6. Després de circular un tros en contra direcció, haurien tornat a entrar a l'autopista en sentit sud però en el sentit correcte de la marxa.Els Mossos han obert unaper esclarir els fets. Arran de la incidència s'han activat diverses patrulles del cos policial i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).El sinistre ha obligat a deixar només un carril obert en sentit França. Las'ha normalitzat a les 8.13 hores.Amb aquesta víctima, són 33 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa de carreteres interurbanes.

