Rússia acusa Ucraïna d'atacar un dipòsit de combustible a Bélgorod

El governador regional de la ciutat russa deaquest divendres l'd'de la ciutat. Es tracta d'un magatzem situat prop de la frontera entre ambdós països. El succés"L'incendi en un magatzem de combustible ha tingut lloc per un bombardeig de", ha dit Gladkov en un missatge al compte de Telegram. L'atac ha provocat un incendi i el governador ha avisat que "tots els recursos disponibles estan actius per extingir-lo".Gladkov també ha remarcat que", a més que els residents dels carrers situats al voltant del dipòsit seran evacuats temporalment a un estadi. Així, tal com ha anunciat l'agència de notícies russa Interfax, mentre continuen els treballs per apagar l'incendi per part del Ministeri de Situacions d'Emergència, la poblacióL'atac ucraïnès té llocque la ciutat de Bélgorod fos escenari de diverses explosions en un, del qual per ara es desconeixen les causes. Per la seva part, lesni han confirmat estar darrere de l'atac contra el magatzem de combustible.​​​​​

