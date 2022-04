Biden autoritza a comercialitzar un milió de barrils de petroli diaris de les reserves estatals

La lletra petita rebaixa el to

Vladímir Putin, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

ha autoritzat la comercialització d'de les reserves estratègiques nord-americanes durant sis mesos per frenar l'impacte de la guerra a Ucraïna en els preus del cru. La decisió del mandatari estatunidenc ha tingut un impacte immediat en la cotització del petroli als mercats borsaris, que ha caigut un 7%.En paral·lel, el president dels Estats Units ha anunciati rebaixar, per tant, la dependència dels combustibles fòssils. El pla estarà dotat amb 3.200 milions de dòlars.Per altra banda, el president de Rússia,, ha signat aquest dijous un decret sobre les regles del comerç de gas amb els països considerats "hostils", segons l'agència Tass. El líder rus ha anunciat que a partir de l'1 d'abril, per poder comprar gas natural rus, els estats hauran d'obrir comptes en rubles als bancs russos. Segons Putin, Rússia ofereix un esquema de pagament "clar i transparent". "Si no es fan aquests pagaments, ho considerarem un incompliment d'obligacions per part dels compradors amb totes les conseqüències que se'n deriven", ha advertit.En la mateixa línia, el president rus ha assenyalat que els contractes actuals queden aturats.han rebutjat la demanda de Moscou i la consideren un "xantatge".En declaracions a una conferència de premsa a Berlín, els ministres d'Economia de França i Alemanya han assegurat que la demanda de Moscou perquè els països europeus paguin el gas rus en rubles és un incompliment dels contractes "".El ministre d'Economia alemany ha apuntat que Alemanya està preparada "per tots els escenaris", inclosa l'eventual aturada dels fluxos de gas rus a Europa, segons informen mitjans internacionals.Amb tot, alguns mitjans sostenen que la lletra petita del decret signat pel líder rus rebaixa el to de l'amenaça isi es mantenen els pagaments en qualsevol altra moneda que no sigui el ruble.Segons aquestes informacions el decret autoritza, controlat per l'Estat, a obrir comptes en divisa estrangera i en rubles per als tractes relacionats amb el gas. Els compradors europeus pagarien en la divisa estrangera i Gazprombank les convertiria en rubles, per fer el pagament efectiu de la compra.​​​​​

