Localitzat sense ocupants el vehicle que ha caigut al riu Ebre

Dispositiu de recerca activat a Sant Jaume d’Enveja per intentar localitzar un cotxe al fons del riu. Foto: Cedida per Delta.Cat

Elaquest dijous al, a la zona coneguda com la Descàrrega, a, ha estataquesta nit sobre les 22.00 hores, segons han informat els. A l’interior del cotxe no hi havia ningú, només molt material de construcció. L’han pogut localitzar amb un sondatge i aleshores els bussos han fet una immersió per rastrejar-lo.Els Bombers han estat treballant en la recerca amb 14 vehicles i han fet sondes ambper localitzar-lo, inicialment sense conèixer si dins hi havia alguna persona.En un primer moment, la recerca ha estat infructuosa, donada la terbolesa de l’aigua i la profunditat del riu en esta zona. El riu, a la zona, arriba a ferde fondària.Paral·lelament, la policia havia activat un dispositiu per tal dque havia caigut el riu.

