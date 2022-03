Els Bombers busquen un cotxe que ha caigut a l'Ebre

Elsde la Generalitat i elshan activat un dispositiu de recerca a, després de rebre l’avís que un vehicle ha caigut al riua l’alçada de la zona coneguda com la Descàrrega, uns metres més amunt de l’embarcador de Sant Jaume d’Enveja.Els Bombers hi tenen activades 14 unitats subaquàtiques que estan rastrejant la zona amb una embarcació i amb sondes per tal de poder localitzar el vehicle. De moment la recerca ha estat infructuosa i no s’ha realitzat cap immersió, donada la terbolesa de l’aigua i la profunditat del riu en aquesta zona.Segons han informat els Bombers, el dispositiu es mantindrà fins que hi hagi llum del dia per a seguir treballant. Treballen també en la recerca Mossos d’Esquadra, una ambulància del SEM i la Policia Local de Sant Jaume d’Enveja.Paral·lelament, la policia ha activat un dispositiu per tal d’identificar el vehicle que hauria caigut el riu, a partir de la descripció dels testimonis, i també per esbrinar si hi ha constància d’alguna persona desapareguda i mirar de confirmar si alguna persona conduïa el vehicle en el moment que s’ha precipitat al riu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor