Mor Miquel Fuster, l'il·lustrador que va retratar com és viure al carrer

L'il·lustradorha mort a l'edat de 78 anys, segons ha anunciat la. L'artista va viure 15 anys als carrers de, i va dedicar els darrers anys de la seva vida a explicar que viure a la intempèrie "no és una cosa normal", segons ha detallat l'entitat.La figura de Fuster ha estat "" per donar a conèixer què significa viure al carrer, a través de l'obra gràfica "", del seu blog personal, de les conferències que feia a les escoles o d'exposicions amb les seves il·lustracions, entre altres iniciatives de caràcter social.L'últim projecte on va col·laborar és "", amb un mural de gran format amb la seva fotografia que actualment ocupa la façana del centre cívic Cotxeres-Casinet. Fuster no va deixar mai de dibuixar, tampoc durant els 15 anys que va viure al carrer. Des de feia anys vivia en un pis per a ell sol. Havia format part de l'equip directiu d'Arrels i actualment era membre delde l'entitat.

