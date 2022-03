Descobreixen la seqüència completa de l'ADN humà

Fita trascendental de la. Diversos estudis científics publicats aquest dijous a la revista especialitzada Science han presentat el descobriment de la seqüència completa de l'humà. Dit d'altra manera, s'han conegut les dades més completes fins al moment de quinsdiferencien un humà de qualsevol altre ésser viu.El descobriment, segons relata, una de les investigadores que ha liderat el projecte, permet comprendre el funcionament del, les malalties genètiques i la diversitat i l'evolució de l'ésser humà. Ara fa 21 anys, la ciència va poder identificar el 92% del genoma humà, però el que permet ara aquest nou estudi és identificar i estudiar el 8% que restava per arribar a la totalitat.Aquesta fita científica ha estat aconseguida pel, que compta amb més de 100 investigadors liderats per l'investigador, de l'Institut Nacional de la Investigació del Genoma Humà, i Karen Miga, de la Universitat de California-Santa Cruz, ambdós centres alsEl genoma es pot definir com el seguit d'instruccions que componen un. El dels humans conté fins aper les quals es componen aquests genomes, i se situen en els 23 parells de cromosomes que conformen els nuclis de totes les cèl·lules. Tenir-los tots seqüenciats implica també determinar com es distribueixen exactament en un segment d'ADN.

