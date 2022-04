El PP enceta l'era Feijóo amb l'afirmació que «la sobirania no es negocia amb ningú»

Amb undels compromissaris en el congrés de Sevilla,ha aconseguit l'entronització que buscava en el seu camí cap al cim del PP. "Estem aquí per continuar la història d'èxit del nostre país", ha dit, subratllant la "maduresa i sentit d'Estat" de l'alternativa que representa el PP. En un senyal que pot ser el seu estil de fer oposició, Feijóo ha assegurat que "sortim a guanyar, no a esperar que els socis de l'actual govern de coalició perdin". Ha anunciat l'arribada d'un nou estil de política "adulta", en què predominarà una forma de fer oposició basada en "l'enteniment".En el seu primer discurs com a nou president del PP, ha evitat massa afirmacions ideològiques. Però sí que ha proclamat amb èmfasi: "ni condescendents amb l'independentisme, som un partit autonomista, som el partit de la nació espanyola". Sense entrar a fons en la política catalana, sí que ha refermat que "la nostrano es negocia amb ningú".Ha remarcat el component europeista de la formació conservadora, favorable a la "igualtat, sense demagògia". "Tenim ganes de guanyar perquè estem convençuts que ho podem fer millor". Però ha dit també que no teneni que garanteix el suport al govern "per cessar els ministres que fan oposició, abaixar els impostos assegurar" i també per impedir quedepengui "dels que volen fracturar" Espanya. Retòricament, el líder gallec ha promès suport al govern per deixar d'ajornar les mesures que urgeixen per afrontar la crisi.Ha reiterat que ell no ha vingut a "el president del govern sinó a derrotar-lo", però ha reclamat a Pedro Sánchez que "no insulti la intel·ligència" dels ciutadans. Ha assegurat que el PP és sobretot "un", no una força contestatària o afecta el "destruïm-ho tot". Ha repetit en diverses ocasions que si s'ha decidit a fer el salt a Madrid ha estat per defensar una políticaEn el seu primer discurs com a president del partit, Feijóo ha retut homenatge al poble ucraïnès, que ha estat motiu d'homenatge en la sessió final del congrés. S'ha confessat en estat d'alerta per la situació ai a Europa i ha assegurat que "la llibertat i la democràcia no es defensen soles". Però ha afirmat que molts dels problemes que es pateixen tenen la seva arrel a l'estat espanyol. "Espanya es mereix més", ha proclamat.També ha advertit Sánchez que ningú s'equivoqui ni confongui laque ha anunciat amb la. I ha deixat clar que no deixaran de fer oposició. "No serem el PP que volen els altres partits", ha advertit. Sí que ha anunciat que la seva oposició es basarà en les propostes perquè ells "saben governar", el que els diferencia dels altres partits.En clau interna, el ja president del PP ha esmentatcom a "referències i ajudes. El nou president de la formació no ha deixat res a l'atzar i administra bé les cites i els gestos.

