Piqué: «Pots ser independentista i jugar amb Espanya»

Quan es troba còmode,no esquiva cap qüestió i parla sense embuts. Així ha estat en una entrevista al canal de Youtube del manresà, amb qui ha mantingut una conversa de més de dues hores i mitja. El jugador ha parlat de la selecció, de la seva joventut, de la relació amb Bartomeu... No s'ha deixat res per tocar.Precisament sobre la situació dePiqué ha opinat que "". Segons el central del Barça, és compatible de la mateixa manera que "hi ha jugadors que es nacionalitzen espanyols i juguen amb Espanya sense sentir el país". "Què significa sentir el país?", ha preguntat. "Tu ets espanyol? Sí. A partir d'aquí, tu pots jugar amb Espanya, pensis el que pensis", ha exclamat. Ara bé, "no diré si ho soc o no perquè això és com quan vas a votar, és secret".Piqué ha tingut paraules contundents, també, per a l'expresident del Barça. "Les seves inseguretats, o el fet de voler tenir tothom content, fan que no sàpiga dir que no. No sap afrontar els problemes", ha dit. Segons el futbolista, "em vaig creuar contra ell quan em menteix a la cara amb el. Ens va dir a la cara a mi i al Leo (Messi) que ell no en sabia res, i després ens adonem que sí que ho sabia. Vaig sortir com un imbècil a defensar-lo", sentencia.Tampoc s'ha escapat de Piqué. El club blanc-i-blau és una de les dianes habituals del jugador, que ha recordat que "fa temps que tinc tants diners com el seu pressupost". Sobre el club de Cornellà, diu que li agrada jugar "allà, entrar al terreny de joc, que et xiulin desfigurats. Que riguis i es cabregin encara més. Diria que és millor que el sexe".

