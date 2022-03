El preu del dièsel bat rècord històric a Espanya i ja supera el de la benzina

El preu del dièsel (1,837€/litre) bat rècord històric a Espanya i supera al de la benzina (1,818€/litre) perdes de finals deSegons informa el, aquests preus s'expliquen per un augment d'undel dièsel, i undel de la benzina respecte a la setmana passada. Per posar-hi més context: en el que va d'any, l'increment de preus ha estat d'uni unrespectivament.A finals de 2021 es van encadenar. I la setmana passada, les sensacions també eren bones. Pers'havia aconseguit alentir l'escalada de preus, però aquesta última setmana de març s'ha reprès la corba cap amunt.La pujada de preus en els combustibles s'emmarca en el repunt de la, que ha arribat a situar-se en els. Aquest dijous, la xifra és de. Si ens fixem en els, la referència és el preu del, que continua en augment. Aquest dijous cotitza al voltant dels, quan fa un any el preu rondava elsLa pregunta és:El motiu principal és la guerra que enfronta Ucraïna i Rússia.Per mitigar-ho, el govern espanyol ha acordat que a partir del'les benzineres apliquin una bonificació mínima de. 15 cèntims l'estat, 5 cèntims les petrolieres.supervisarà que les benzineres no apugin els preus.Malgrat tot, tant el preu de la benzina sense plom 95 a Espanya com del dièsel és(1,924€/litre i 1,961€/litre)(preu mitjà de 2€/litre i 2,01€/litre). Això es deu a què Espanya té una menor pressió fiscal que la mitjana comunitària.

