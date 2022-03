Una sèrie d'èxit mundial abandona Netflix per sempre

La pèrdua de les llicències obliga moltes plataformes a desfer-se de continguts que aglutinen un èxit majúscul entre els seus subscriptors., per culpa de la caducitat d'aquestes mateixes llicències: l'empresa les compra per cert període de temps a les productores i un cop s'acaba, han d'abandonar la plataforma.Per això moltes sèries i pel·lícules-i ho seguiran fent fins al dia 3-, però a l'abril hi haurà una baixa molt sensible per al públic juvenil de Netflix. Una de les sèries d'animació japonesa de major renom,(molt coneguda pel seu títol en anglès, Attack on Titans)El motiu? La llicència. L'única alternativa per a poder veure la sèrie d'animació a les plataformes que ofereixen servei a l'estat espanyol és pagantla més destacada en anime japonès. Attack on Titans és una de les produccions més importants, a nivell de marca, èxit i seguidors, de l'actual generació d'adolescents i joves. Al Japó la sèrie ja ha finalitzat, però en el còmic. El producte audiovisual, que tancarà totes les trames obertes durant 9 anys.La sèrie es va estrenar el 2013 i va aterrar a la plataforma Netflix diversos anys després. La productora japonesa encarregada de la seva elaboració,va trigar fins a 7 anys a fer la segona temporada. L'onada d'èxit va arribar, precisament, per la seva incorporació a Netflix, fet que la va internacionalitzar., en un territori on la passió per les animacions japoneses es ben coneguda per la televisió pública.

