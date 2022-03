El març ha estat el mes amb menys hores de sol a Barcelona des de 1968

ATENCIÓN: si hoy 31/03 hay menos de 7.4 horas de Sol en #obsFabra marzo22 será el mes de menor insolación desde 1968 entre TODOS los meses del año, no solo los de marzo! Supera records de nov. dic. y ene. En 30 dias 75.6 horas de Sol @AEMET_Cat @meteocat @btveltemps @eltempsTV3 — Alfons Puertas (@alfons_pc) March 31, 2022

Gent del litoral, teniu la impressió que el març està sent molt ennuvolat? Doncs l'encerteu! A l'Observatori Fabra s'ha batut el rècord de dies coberts: 12! I el mes encara no ha acabat! @alfons_pc @meteocat @RACABarcelona @btveltemps https://t.co/RVgzycGvjB — Marc Prohom (@MProhom) March 23, 2022

He mirat dades de diverses ciutats europees i es confirma el drama: Barcelona és la ciutat que ha tingut menys hores de sol durant els primers 17 dies del mes de març. pic.twitter.com/PxZpHZha1s — Àlex (@alexsnclmnt) March 18, 2022

Rècord meteorològic a la ciutat de. Aquest març serà el mes amb menys hores dea la capital catalana des de l'any 1968, ara fa 54 anys. Així ho ha explicat el meteoròlegde l', que ha detallat que si aquest dijous hi ha menys de 7,4 hores de sol es produirà aquest rècord.I és que el sol a Barcelona ha brillat per la seva absència durant aquest últim mes. Segons dades del, durant els primers 22 dies de març hi va haver 12 dies de cel cobert a la capital catalana, una xifra molt alta en aquesta època de l'any. Mai un mes de març havia deixat 12 dies de cel cobert des que es van començar a registrar dades.Tots aquests indicadors fan que, entre les grans ciutats d', Barcelona sigui la que menys sol ha tingut durant el tercer mes del 2022. Curiosament, els 12 dies de cel cobert superen indrets on tradicionalment el mal temps i l'absència de sol és protagonista, com

