Iberdrola pateix un ciberatac que deixa al descobert les dades d'1,3 milions de clients

ha estatque ha robat les dades personals (adreça electrònica i física, telèfon i DNI) d', segons ha informat la mateixa energètica en un comunicat adreçat als afectats i del qual ha informat Eldiario.es. Iberdrola, però, assegura que les dades sostretes, en cap cas, contenien informació bancària o financera.Els fets ja han estat posats a disposició de lai també, per imperatiu legal en cas de hackeig, de l'L'incident va ocórrer, per primera vegada, el 15 de març. Aleshores, l'empresa distribuïdora d'Iberdrola,, no va poder fer res per a impedir-ho. El següent intent va ser l'endemà, 16 de març. En aquest cas, sí que van poder parar el cop al moment.Tot això, enmig d'una guerra (la d'Ucraïna i Rússia) que ha provocat unaque han afectat en les últimes setmanes a diverses empreses i institucions europees i espanyoles, com és el cas deli l'atac informàtic que va patir el passat 24 de març. En aquesta línia ha apuntat Iberdrola en el seu comunicat, acusant que el hackeig tenia unÉs per això que aquest dimarts el Govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures excepcionals, entre les quals s'inclou elper a protegir pimes i institucions. A més, des de dimecres també està en vigor unque detalla normes específiques de ciberseguretat de la xarxa 5G.

