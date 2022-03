Alemanya sancionarà l'ús de la «Z» per estar vinculada amb el suport a Rússia

Altres notícies que et poden interessar

La lletra "" s'ha identificat des de l'inici de la invasió russa d'com un símbol de suport a l'exèrcit de. Davant això,en sancionarà el seu ús, tal com ha explicat el ministre d'Interior bavarès,: "Tothom pot expressar la seva opinió, però aquesta llibertat acaba quan comença el Codi Penal", ha assegurat.De fet, les regions alemanyes dei lavan ser les primeres a prohibir l'ús de la "Z". El mateix camí seguiran pròximamentper tipificar aquest fet com a delicte, tal com han avançat alguns dels seus representants polítics.I és que ja existeix un article aldel país, el, que prohibeix "comportaments que impliquin l'aprovació pública dei que tinguin com a objectiu alterar la". Aquest, doncs, és el mecanisme sobre el qual s'emmarquen els representats polítics que defensen sancionar l'ús de la lletra "Z".Alemanya ja prohibeix l'ús de símbols com l', lao l'. En aquest cas, però, la prohibició de la "Z" es preveu més complicat, ja que a diferència de la simbologia anterior, és simplement una. Per això, el govern alemany admet que serà complicat determinar quan es pot haver comès un delicte i preveu deixar-ho en mans dels tribunals quan rebin denúncies en aquest sentit.​​​​​

