Ratpenats a Barcelona

Escut de Barcelona amb Ratpenat al Parc de la Ciutadella Foto: Dani Cortijo

Doble representació de la víbria com a cimera reial a una font del Parc del Laberint d'Horta Foto: Dani Cortijo

Detall d'un ratpenat coronant un escut de barcelona en una placa d'un premi d'arquitectura Foto: Dani Cortijo

Ratpenat a l'Arc de Triomf Foto: Dani Cortijo

Projecció del símbol de Batman al MNAC el 21 setembre del 2019, un altre ratpenat famós no vinculat al Casal de Barcelona Foto: Dani Cortijo

, segurament ens parlarien de coloms, cotorres o gavians. Però si ho féssim fins al primer quart del segle XX, la gent respondria indubtablement el ratpenat., que com a bestiola nocturna sempre s’ha associat a coses dolentes i tenebroses, especialment des que diversos informes l’apunten com a possible transmissor originari de la Covid-19.en diversos elements decoratius de la ciutat de Barcelona i especialment al seu escut, ja que s’associava llegendàriament a Jaume I El Conqueridor.i com a moment històric, majoritàriament el setge de València, en aquell moment en mans dels musulmans.que es trobava al costat de la carpa del Rei per despertar-lo. Jaume I aleshores es va alçar ràpidament i sortint a l’exterior identificant diversos enemics que s’estaven acostant sigil·losament per fer-los una emboscada. Gràcies a l’avís del mamífer volador va poder donar el toc d’alerta i les seves tropes van aconseguir repel·lir l’atac de manera efectiva., a l’interior del seu casc, o una altra versió cita l’aparició de l’animal a l’interior de la mesquita consagrada de Palma. En tots els casos, Jaume I va dir que salvessin la vida de l’animal, que era considerat de mal averany, per demostrar que ell no creia en supersticions.històricament és que el ratpenat com a símbol associat a la monarquia no apareix a les nostres terres fins al segle XV, quan Jaume I ja havia mort., combinat i sovint confós amb la víbria, un ésser màgic, semblant a un drac alat, que coronava (mai més ben dit) la corona del monarca., fusionant i confonent a la pràctica primer el nom i després la morfologia d’aquestes dues bèsties en el sentit simbòlic., a la pràctica aquest sempre s’ha associat a Jaume I., especialment als regnes de València i Mallorca, al segle XIX, amb la Renaixença i el romanticisme medievalista el ratpenat passarà a ser ben visible en l’heràldica de diversos territoris governats antigament per Jaume I.i també el primer escut del Futbol Club Barcelona, així com ara encara s’associa al València Club de Futbol.entre d’altres. Ara, en canvi, el ratpenat com a símbol ha caigut en desús., però sense cap referència a Jaume I ni a cap rei sinó a Batman, el superheroi. Un gran ratpenat de Batman va projectar-se sobre el MNAC sent visible des de bona part de la ciutat, de manera coordinada amb edificis emblemàtics d’altres ciutats del món.

