L'OTAN avisa que Rússia no està replegant forces: «Esperem més atacs»

Altres notícies que et poden interessar

L'avisa queno està replegant forces, sinó que les està "reagrupant" per "reforçar" els atacs al Donbass mentre "manté la pressió ai altres ciutats" d'. "Hi haurà accions ofensives addicionals que portaran més patiment", ha dit aquest dijous el secretari general de l'OTAN,El mandatari de l'aliança atlàntica recela del Kremlin, que dimecres va assegurar que el seu objectiu és "alliberar" el, regió a l'est del país que abans de la invasió a gran escala estava parcialment controlada per rebels prorussos. En paral·lel, Stoltenberg ha recriminat ala seva "poca voluntat" en les negociacions "per trobar una solució política" al conflicte, malgrat celebrar els últims intents aRússia i Ucraïna van mantenir una nova trobada dimarts a, però les parts no van arribar a cap acord. "És positiu que hi hagi converses en marxa, però fins ara no hem vist canvis significatius en el principal objectiu de Rússia, que és aconseguir un resultat militar del conflicte", ha alertat el secretari general de l'L'OTAN demana també "jutjar Rússia per les seves accions, no per les seves paraules". Encara s'ha de veure si té una voluntat real per trobar una solució política", ha remarcat Stoltenberg sobre el país presidit per​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor