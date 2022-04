La CCMA posa en marxa el concurs per triar nous directors de TV3 i Catalunya Ràdio

Directors interins

reconduïda al nou consell de la. Fa tres setmanes que el nou òrgan de govern va prendre possessió i els representants que van designar-hi el(tres i dos, respectivament, sobre els set que hi ha en total) havien cuinat un acord que pretenien imposar als dos consellers proposats per, un d'ells la presidenta, Rosa Romà . Volien que en la primera reunió del consell eselsdels mitjans públics i també els seusEs tracta del director dei el cap d'informatius de, proposats per Junts, i de, director de la ràdio i cap d'informatius de la tele respectivament i proposats per ERC. Però tot ha quedat aturat i reconduït després de dies d'intenses negociacions a diferents nivells. Eldels directors serà relativament, però la situació d'interinatge no s'eternitzarà i queda per veure què passa amb Bassa i Cano quan cessin els seus superiors.. Serà el dia que s'aprovaran també les bases del, que ara es començaran a redactar d'acord amb el que preveu la llei que, per unanimitat, va aprovar el Parlament el 2019. La decisió d'activar els mecanismes del concurs s'ha pres per unanimitat dels set consellers en la reunió d'aquest divendres, on també s'ha aprovat unade l'ens que implicarà canvis en l'actual cúpula directiva.I per què hi havia tantes presses amb els cessaments? Sectors de Junts fa temps que mostrenamb els dos directors, i també amb el cap d'informatius de TV3, David Bassa. En això darrer coincideixen amb els socialistes., primer secretari del PSC, va demanar el cap de Bassa de forma explícita després de jutjar que la televisió pública és una caixa de ressonància de l'independentisme. La va arribar a batejar com a "Fox3". Els socialistes pretenen una presidència de la CCMA amb menys poder dels que tenia fins ara -Romà convoca les reunions, fixa l'ordre del dia i té firma per cessar caps d'àrea- i, sobretot, que la seva petjada es noti en forma de canvis després de l'acord a la CCMA i al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC).El cessament dels directors, quan arribi, implicarà que les funcions fins que es resolgui el concurs les assumiran els seus segons de forma interina. Es tracta dea TV3 i dea Catalunya Ràdio.A partir d'ara el consell haurà de redactar les bases del concurs. Té l'encàrrec de marcar els criteris i les prioritats per avaluar els projectes que es presentin i també designar el comitè que els avaluï, on a més dels consellers pot haver-hi experts, representants del sector o dels treballadors de la CCMA. No es descarta comptar també amb algun assessorament internacional. El concurs era una de les mesures per desgovernamentalitzar els mitjans públics. A principis de 2016, coincidint amb l'arribada dea la presidència, es va nomenar Gordillo, Cano i Bassa. A TV3 es va fer director, però en el moment àlgid del procés, el març de 2017, el consell de la CCMA, aleshores controlat per Junts, va nomenar Sanchis.Aquesta setmana també s'han formalitzat relleus a la direcció de l'ACN -l'agència de notícies governamental que controlen Junts i ERC- i a la Xarxa Audiovisual Local que gestiona la Diputació de Barcelona, en mans del PSC i Junts. Està encara pendent la tria de la secretaria general del CAC, un càrrec on Junts aspira a situar-hi, fins fa unes setmanes presidenta en funcions de la CCMA.

