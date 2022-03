Marc Melillas, nou conseller delegat de la xarxa de mitjans audiovisuals locals

El Consell d'Administració de la xarxa de mitjans audiovisuals locals () ha nomenatcom a nou conseller delegat aquest dijous. El periodista, que acumula més de trenta anys d'experiència en mitjans locals, assegura que assumeix el càrrec "amb eli amb l'objectiu de continuar enfortint l’audiovisual local davant els reptes i les oportunitats que ens planteja el present i el futur del sector".El nomenament de Melillas arriba després d'un gir en les negociacions entre el PSC i Junts. Els dos partits, que controlen la Diputació de Barcelona conjuntament, havien pactat que Enric Hernàndez ocupés el càrrec, a proposta dels socialistes. La publicació a NacióDigital de la notícia de l'acord va generarque lideren Carles Puigdemont i Jordi Sànchez.La presidenta del Parlament,i altres dirigents de pes que no en sabien res, van traslladar el desacord a Sànchez i al grup de la Diputació, que comanda. El motiu és la mala relació del periodista, que després d'El Periódico va passar per TVE, amb el sobiranisme, accentuada després dels atemptats del 17-A. El malestar amb la possibilitat de promoure Hernàndez al càrrec es va fer públic a les xarxes.Així, fa uns dies Junts va confirmar eli va explicar als seus socis del PSC que no votarien Hernàndez tot i l'acord establert. La manca d'altres suports -cal majoria absoluta i el PSC té 16 dels 51 diputats- va fer desistir els socialistes malgrat que fins fa poci el repartiment de papers. A la XAL, el PSC proposa el conseller delegat i Junts el gerent, que és, que va ser alt càrrec a Presidència de la Generalitat i està processat per la publicitat institucional de l'1-O.Ara el càrrec recaurà en Melillas, que promet "continuar treballant amb la implementació del Pla Estratègic de la XAL 2021-2025, que vam fer a través del diàleg amb tot el sector audiovisual de proximitat". Aquest Pla Estratègic té com a objectiu "l'enfortiment" de les televisions i les ràdios locals, "". En aquesta línia, també aposta per continuar explorant "totes les maneres de col·laboració possibles amb els mitjans públics de la CCMA i RTVE a Catalunya".Melillas ha estat vinculat als mitjans de la Diputació des de 1999. El govern de la Diputació té en compte, però, que queda, que també marquen la fi del seu mandat. El nomenament de Melillas era, formada per 175 persones i amb una aportació de l'ens local de 25 milions. Esperen que prioritzi els criteris professionals i aprofundeixi en la col·laboració amb la CCMA en assumptes com la plataforma digital de continguts en català.

