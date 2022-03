Mor als 33 anys Tom Parker, cantant de The Wanted, víctima d'un càncer

Commoció al món de la música.. Integrant de la coneguda banda britànica-irlandesa The Wanted, va rebre el diagnòstic de la malaltia l'octubre del 2022. Després de mesos de quimioteràpia, tractament i mantenir-se retirar dels escenaris, va tornar a tocar amb els integrants del seu grup aquest mateix any.han declarat estar "devastats" per la tràgica i prematura pèrdua de Parker.El grup ha emès un comunicat al seu compte oficial per informar de la pèrdua del seu membre fundador., quan es van separar per intentar construir feines individuals. Després de gairebé una dècada, l'any passat van decidir tornar a agrupar-se per tocar. Parker també havia format part d'una banda tribut a, anomenada Take That II.

