Espanya i Portugal plantegen limitar el preu del gas a 30 euros per frenar l'escalada de l'energia

Els governs d'i deplantegem limitar el preu del gas alshora (MWh) per frenar l'escalada de l'energia en el marc de l'excepció ibèrica que van aconseguir arrencar del Consell Europeu celebrat divendres passat a. EL preu ja estava disparat abans de la guerra a Ucraïna, però aquest conflicte ha agreujat la situació. El preu ha estat avançat pel diari portuguès Público , i encara ha de rebre el vist-i-plau de les institucions europees al llarg dels propers dies. Segons l'esborrany avançat per aquest rotatiu, el preu estaria vigent durant tot aquest 2022, i serviria per situar el cost de l'energia en nivells anteriors a la pujada dels últims mesos. El preu de referència a l'Estat es troba al voltant dels, de manera que la rebaixa seria significativa.L'excepció peninsular es va adoptar després d'hores de negociació en una cimera amb els membres de la UE, on es van marcarLa Unió, però, es reservarà l'última paraula per aprovar les "mesures" d'Espanya i Portugal per abaixar els preus. "Es tindrà en compte el caràcter temporal de les mesures i el nivell d'interconnexió elèctrica amb el mercat únic d'electricitat", sostenia el text final acordat entre les delegacions, no exempt de tensió.Sánchez, al costat del primer ministre portuguès, António Costa, va defensar la singularitat energètica de la península Ibèrica, ara reconeguda per la Unió Europea. L'estat espanyol només utilitza un 15% de la seva energia a través del gas, però els seus preus estan condicionant tot el mercat. A més,de mecanismes per desacoblar el mercat de gas i electricitat europeu a partir del maig d'aquest any, una proposta que busca evitar l'efecte contagi dels elevats preus del gas al mercat al mercat majorista de l'electricitat i al preu de la llum.​​​​​

