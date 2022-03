La història d'Instagram que es convertirà en un llibre

L'autora: Ester Arroyo Ester Arroyo Cárdenas (Barcelona, 1993). Va estudiar periodisme i màrqueting digital. Addicta a les històries, ha escrit des de ben petita amb el somni que un dia algú les llegís. Algunes elles les ha publicat online. Va treballar a Adolescents.cat i actualment compagina l'escriptura amb el màrqueting i la comunicació.



Instagram: @EsterACardenas

"Està acabant l’estiu i, una noia de divuit anys, rep un correu electrònic que ho canviarà tot. Ha estat admesa amb una beca en una de les universitats més cares i prestigioses d’Europa. Es trasllada a una residència de Barcelona, on acaba coneixent un nou grup d’amics.El que no esperava és que un d’ells, en, l’hereu d’una gran fortuna, trastocaria per complet la seva vida i els seus sentiments. I més encara quan desapareix misteriosament i ella comença a ser la principal sospitosa".Aquesta trama forma part dels missatges de @totelqueensvamdir , un perfil d’Instagram que des de fa setmanes ha anat publicant les converses que van tenir els protagonistes d’aquesta història. Converses inacabades que ara seguiran en un llibre.éslad' Adolescents.cat i que promet ser un dels llibres juvenils d’aquest 2022.Tot el que ens vam dir, de Grup62, ja es pot reservar en plataformes online i a partir del 3 d'abril el podreu comprar tant de manera online com en llibreries.

