Víctimes d'abusos sexuals demanen una Comissió de la Veritat per investigar l'Església a Catalunya

Activistes i entitats com la Fundació Vicki Bernadet proposen una comissió per investigar elsalternativa a la del Defensor del Poble, aprovada pel Congrés dels Diputats fa uns dies. El model plantejat és el d'una Comissió de la Veritat, inspirada en la del Regne Unit, i proposen començar la investigació per, on confien trobar suport del Parlament.Els impulsors volen que la comissió tingui poders coercitius per obligar l'Església a comparèixer i a lliurar documents. Entre els objectius, quantificar l'"iceberg" dels abusos i l'encobriment., afirma Miguel Hurtado, activista que ha escrit l'informe del model.

