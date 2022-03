Educació demana «respecte institucional» als sindicats i referma la voluntat de revertir les retallades

Elha demanat "respecte institucional" als sindicats i que reconeguin la "legitimitat" del Govern per prendre decisions en matèria de política educativa. La directora general de Professorat,, ho ha dit aquest migdia en una atenció als mitjans a la conselleria, just l'endemà de la darrera jornada de vaga convocada pels sindicats d'educació i també després que les organitzacions s'hagin negat a seure a la taula de negociació. Els representants dels treballadors han rebutjat la darrera proposta feta pel Departament en considerar que "no s'ajusta en temps i forma" i denuncien que el conseller,, vol "manipular" l'opinió pública.Des del Departament apunten que en les darreres trobades s'ha aconseguit crear un "bon clima". Collell ha ratificat la voluntat d'arribar a acords i ha demanat que els sindicats tornin a a la taula de negociació. En aquest sentit, ha refermat el compromís del Govern de revertir les retallades, però ha recordat també que no es pot fer "tot alhora i al mateix temps". Així, Collell ha dit que hi ha hagut intercanvi de documents amb els sindicats, i que les propostes del Departament "voregen els 500 milions d'euros". "Hi ha hagut avenços importants", ha dit la directora general.Pel que fa a la darrera proposta deper al curs 2023/2024, Collell ha dit no es pot avançar al curs vinent per qüestions tècniques i perquè no s'inclou en el pressupostos. La proposta es traduiria en la reducció d'una hora lectiva per als mestres que imparteixen educació infantil i primària des de l'1 de setembre del 2023. El cost econòmic anual seria de 67.126.672 euros. Per al mateix curs proposava reduir les ràtios de P3 i P4 a 20 alumnes, amb la incorporació de 382 dotacions i un cost econòmic de 17.543.140 euros.Ara com ara no hi ha noves dates sobre la taula per reunir la mesa negociadora, però des d'Educació asseguren que han fet passos per apropar-se a les demandes dels sindicats i demanen, també, que els treballadors "s'acostin" per mirar d'arribar a un acord. Collell ha assegurat que manté la confiança per poder trobar solucions i ha insistit que el compromís del Govern es ferm a l'hora de revertir les retallades que s'han fet els darrers anys.

