Vint-i-sis detinguts a Vic per suplantar identitats per a la contractació d'immigrants

La Policia Nacional ha detingut aper introduir presumptament de forma irregular. Feien pagar per usar targetes de residència amb les quals els usuaris podien accedir a contractes, la majoria a empreses càrnies, tot suplantant la identitat. Escollien persones que tenien similituds físiques per no aixecar sospites.Els detinguts sónL’operació, que ha culminat aquet mes, va iniciar-se davant l’augment de ciutadans estrangers irregulars a diferents empreses que es feien passar pels titulars dels documents que duien. Es van comissar, dels quals 4 havien estat manipulats o falsificats.

