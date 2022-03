Cuca Gamarra, una «sorayista», serà secretària general del PP

Primer nomenament de l'era Feijóo al PP.serà la novadel partit. La notícia l'ha feta pública el mateixaquest dijous. Gamarra és l'actual portaveu del grup popular al Congrés i es va fer càrrec de la coordinació general de la formació després de la dimissió de. El seu paper ha estat decisiu en la preparació delque començarà divendres a Sevilla.Gamarra, exalcaldessa de Logronyo, s'ha guanyat una imatge de dirigentdins del PP. Va ser escollida per Pablo Casado com a portaveu al Congrés després del cessament dei la seva designació en aquell moment ja va ser consdierada una victòria del sector que va fer costat aen el congrés del 2018, que va elegir Casado. Gamarra era una "sorayista" reconeguda.Al costat d', Cuca Gamarra ha pres el control de Génova en aquestes setmanes de transició entre Casado i Feijóo. Va ser una de les persones del nucli dur de la direcció que es va desmarcar de Casado en el moment de la trencadissa entre aquest i, que va propiciar la caiguda de l'encara president. En els dies previs al congrés, en què Feijóo ha pres el pols al partit, el perfil de Gamarra s'ha consolidat com una peça clau.

