Salut plantejarà retirar la mascareta a les escoles si l'Estat no ho decideix la setmana vinent

200 milions d'euros de sobrecost pel preu de l'energia

El Departament deplantejarà a la comissió delegada della retirada de la mascareta a les escoles d'educació primària si el consell interterritorial no ho aborda la setmana vinent, i després anar-ho fent de forma gradual. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat a RAC1 que tornarà a plantejar la qüestió per enèsima vegada la propera setmana a la reunió de la interterritorial estatal, però ha advertit que els nens no poden esperar més., ha dit, i ha respost afirmativament quan se li ha preguntat si tiraria pel dret en cas que el Ministeri de Sanitat no avancés. També ha apuntat que el govern espanyol parla d'eliminar la mascareta en interiors després de, però que ell demanarà que sigui abans.Argimon ha recordat que, i ha subratllat que des de Catalunya ja fa setmanes que es planteja una retirada gradual començant pels més petits a les escoles. Altres territoris també ho defensen, així com les societats de Pediatria, però des del Ministeri prefereixen esperar i ser més prudents. El conseller ha defensat avançar cap a la normalització i si les coses no van bé "fer una passa enrere"., ha dit.El conseller s'ha mostrat comprensiu amb el president espanyol,, perquè vol anunciar ell la mesura i ara mateix té altres focus d'atenció molt importants. "Ells parlen de després de Setmana Santa, però apretarem perquè sigui abans", ha remarcat.Ara bé, pel que fa als nens, s'ha mostrat disposat a anar més enllà. Si el consell interterritorial no ho aborda la propera setmana, Salut ho plantejarà a Govern perquè Catalunya s'avanci.ha insistit. El conseller ha reconegut que li costa actuar al marge del que fan la resta de comunitats, però ha reiterat que els nens no poden seguir tot el dia amb la mascareta, i ha recordat que a Primària comporta fins i tot problemes pedagògics.Sobre les crítiques d'Oriol Mitjà al nou protocol, Argimon ha defensat tractar la Covid com una altra malaltia respiratòria. "Si tu tens símptomes t'has de quedar a casa i, però el que no farem és un aïllament estricte de set dies", ha argumentat. Ha considerat probable una setena onada, però ha insistit que es poden fer passes enrere i que per la previsió d'una nova onada no es pot tenir tot el país aturat. "Si no la gent no ens seguirà", ha avisat.Argimon també ha volgut cridar l'atenció sobre els efectes de la pujada de la llum en tots els àmbits, també en el de la Salut. En aquest sentit, ha explicat que el departament preveu un sobrecost de més de 200 milions d'euros aquest any per la, ja que els hospitals són grans consumidors d'energia.Aquests recursos, per tant, no es podran destinar a l'activitat assistencial. "I això en tots els nivells de la nostra societat", ha conclòs. Pel que fa a l'atenció primària, Argimon ha apostat per tornar al 2019 en molts aspectes, però també aprofitar les oportunitats que ha donat la pandèmia en l'àmbit digital. Segons ell, però, les persones grans "han de poder fer el que han fet tota la vida, anar alpresencialment", i no només per fer visites, fins i tot també per fer els tràmits.​​​​​​

