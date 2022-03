El calendari laboral del 2023 tindrà 15 festius: quan es podrà fer pont?

L'anytindràlaborables que serana Catalunya, dels quals 13 seran comuns a tot el país i els altres dos, locals. Així ho explicita el calendari aprovat pel Departament de Treball. El dia 1 de gener és l'únic que cau en diumenge, així que no serà festiu.Amb la festa de l'Assumpció del 15 d'agost -dimarts- i la Festa Nacional d'Espanya del 12 d'octubre -dijous- hi haurà laElss'aniran encadenant. Els dies de Reis, Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, la Festa del Treball, Sant Joan, la Diada i la Puríssima cauen en divendres o dilluns. Per Nadal i Sant Esteve -dilluns i dimarts- també hi haurà un cap de setmana llarg.Per últim, seran en dimecres el dia de Tots Sants i el de la Constitució.quedaran en mans dels ajuntaments. Així queden, doncs, els tretze festius compartits a tot Catalunya.Divendres(Dia de Reis)Divendres(Divendres Sant)Dilluns(Dilluns de Pasqua)Dilluns(Festa del Treball)Divendres(Sant Joan)Dimarts(Assumpció de la Verge)Dilluns(Diada Nacional de Catalunya)Dijous(Festa Nacional d'Espanya)Dimecres(Tots Sants)Dimecres(Dia de la Constitució)Divendres(La Puríssima)Dilluns(Nadal)Dimarts(Sant Esteve)

