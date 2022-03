Joves i influència digital, a debat al CaixaForum Girona

Joves, fama i influència digital

La pandèmia ha monopolitzat l'actualitat del darrers dos anys. Tanmateix, hi ha grans reptes i crisis que afecten tant el nostre país com el conjunt del món que cal abordar amb urgència. Per contribuir a fomentar el debat,ha organitzat el cicle 4 Reptes Capitals Consisteixen quatre jornades temàtiques sobre despoblament, emergència climàtica, joves i influència digital , així com desinformació i nou periodisme. El tercer acte del cicle, que compta amb la col·laboració de la se celebrarà el proper dilluns 4 d'abril al CaixaForum Girona de 19.00 a 21.00 del vespre . En aquesta ocasió està coorganitzat amb Adolescents i inclourà la gravació del programadeLesformen part del nostre dia a dia des de ben petits. A partir de certa edat, la relació passa a ser bidireccional i protagonitzem una notablel. Com influeix aquest fet en els joves? Cal formar-se abans d'utilitzar algunes de les eines digitals? Som conscients del rastre i laque deixem? Ens alliberen o ens esclavitzen? Com es gestiona laAquestes i altres qüestions s'abordaran en l'acte del dilluns 4 d'abril al CaixaForum Girona. Començarà amb una conversa entre, creadores de contingut en català a les xarxes, moderada pel periodista, director de continguts de Catalunya Ràdio.A partir de les 19.30 es gravarà el programade Catalunya Ràdio amb l'equip de presentadors habitual:t. En aquesta ocasió especial, tindran fins a tres convidats per parlar de joventut, fama, exposició i influència digital: la històrica periodista de TV3, músic i artista urbà. El mateix Bordas, acompanyat de dos músics, farà una petita actuació en el tram final de l'acte.La jornada és, peròen aquest formulari.