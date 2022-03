Chris Rock parla per primer cop després de l'agressió de Will Smith

Tots els protagonistes del pitjor moment de la història dels Oscars ja han dit la seva: només quedava ell.ha decidit pronunciar-se sobre l'agressió que va patir diumenge passat a la cerimònia dels premis de Hollywood per part de l'actor Will Smith. Un episodi que ha donat la volta al món -diverses vegades- i que tindrà conseqüències. O això almenys ha assegurat, que ha decidit investigar el cas d'Smith i es pronunciarà en les pròximes setmanes. Sobre la taula encara hi ha la possibilitat que l'actor de King Richard perdi el seu guardó -que va aconseguir dissabte- o sigui expulsat de les futures cerimònies., la principal afectada per la broma de Chris Rock, va decidir trencar el seu silenci ahir amb un missatge tríptic. Per la seva banda, Will Smith va disculpar-se públicament amb l'humorista i va emetre un comunicat on assegurava estar penedit de l'episodi lamentable que es va viure al. Rock ha reaparegut als escenaris aquest dimecres. Ho ha fet a Boston, abans d'iniciar la seva futura gira anomenada Ego Death World Tour, un nom que ha fet furor a les xarxes socials.Mitjans nord-americans van acudir a la cita esperant les primeres declaracions de Rock després de l'incident amb Smith. "Què tal el cap de setmana?", va preguntar de manera irònica l'humorista, a l'audiència.sobre el que va passar, així que si heu vingut a escoltar això, tinc tot un xou que vaig escriure abans d'aquest cap de setmana, i encara ho estic processant", va assegurar Rock, per intentar tancar la polèmica abans de poder escriure acudits sobre l'incident. ""Així que en algun moment en parlaré. I serà seriós, i serà divertit", va deixar anar l'humorista, i va assegurar que,, "la seva vida és molt bona ara mateix malgrat algunes petites coses". Rock ho ha deixat estar des del mateix moment en què Smith li va clavar un mastegot. És més, l'humorista va decidir no presentar denúncia contra l'actor quan la policia de Los Angeles es va presentar a la cerimònia dels Oscars per tractar l'agressió.

