Els sindicats rebutgen la nova proposta d'Educació i no s'asseuran a la taula de negociació

Acusen el conseller de voler manipular

Elha plantejat una nova proposta als sindicats però aquests han rebutjat les formes com s'ha fet i no assistiran a la mesa negociadora prevista per aquest dijous al matí. La proposta del Departament inclou avançar la recuperació de les hores lectives per al professorat de primària al 2023, segons ha avançat El Periódico i ha confirmat l'ACN.Els sindicats han criticat que el plantejament l'han conegut abans a través dels mitjans de comunicació i han assegurat quei habiliten per a una negociació real. Valoraran en els següents dies els passos a seguir per reforçar la unitat d'acció i "la continuïtat de les lluites dels treballadors de l'educació".La darrera proposta que Educació va fer als sindicats en el marc de la mediació per la vaga, dilluns a la tarda, recollia la petició de recuperarper a totes les etapes a partir del curs 2024-2025. Això suposaria tornar a les 18 hores lectives a secundària i 23 a primària.En la proposta que va fer arribar aquest dimecres a la nit, Educació planteja avançar aquesta recuperació a partir del curs 2023-2024 a. Això es traduiria en la reducció d'una hora lectiva per als mestres que imparteixen educació infantil i primària des de l'1 de setembre del 2023. Elanual seria de 67.126.672 euros. Per al mateix curs proposava reduir les ràtios de P3 i P4 a 20 alumnes, amb la incorporació de 382 dotacions i un cost econòmic de 17.543.140 euros.Els sindicats però demanen mesures ja per al curs vinent. En aquest sentit, Educació plantejai incorporar 240 dotacions, amb un impacte anual d'11 milions; i la substitució de les reduccions de terços a mitja jornada, amb un cost econòmic de 34,3 milions d'euros. El sindicats recorden però que aquestes dues mesures ja estaven previstes i anunciades. La conselleria es compromet a publicar també l'oferta d'ocupació pública, la convocatòria de mèrits i de concurs d'oposicions; resoldre el concurs de mèrits i fer la fase d'oposició del concurs.Per al curs 2024-2025, el departament proposava la reducció d'una hora lectiva per al professorat de secundària. Aquesta mesura tindria un cost econòmic anual de 103.334.824 euros i requeriria de 2.009 dotacions. També s'inclou per aquest curs el retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal de 55 anys –cost de 33,9 milions d'euros i 687 dotacions- i la reducció de ràtios a P3, P4 i P5 fins als 20 alumnes -20,3 milions i 444 dotacions-.Educació calcula que el conjunt de mesures suposarien un impacte econòmic de 494.657.884 euros per als propers quatre anys. El text plantejat per a la signatura amb, lai lamenciona també que l'aplicació de l'acord està condicionada a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 i següents.En un comunicat unitari, els sindicatsl'opinió pública a través dels mitjans de comunicació. Han assegurat que la proposta arriba amb només 12 hores d'antelació i a les 21.00 hores. Afirmen que tot plegat és "una prova més del tarannà de la conselleria". Els representants dels treballadors, han explicat que estudiaran futures propostes del departament sempre i quan donin peu a una "negociació real" i no a buscar "cops d'efecte mediàtics".

