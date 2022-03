Cinc ferits en un accident múltiple a la Ronda Litoral

✔️ Trànsit restablert a la Ronda Litoral.#infotrànsit https://t.co/HS1NLD3izD — Guàrdia Urbana Barcelona (@GUBBarcelona) March 31, 2022

Cinc persones han resultat ferides en un sinistre amb tres vehicles implicats en una de les artèries més importants de l'àrea metropolitana de Barcelona.ha hagut de tallar el trànsit durant una hora, provocant cues quilomètriques.L'accident de trànsit, a l'altura del Morrot, pràcticament a les 7 del matí. Un camió ha xocat contra un vehicle que tenia just davant i aquest ha topat amb un altre que tenia davant. Aquest últim era un cotxe de la Guàrdia Urbana.Tots els ferits són de caràcter lleu, inclosos dos agents de la. La policia barcelonina ha tallat la Ronda Litoral de manera momentània, provocant cues a primera hora del matí,Ara per ara el trànsit ja està obert i no hi ha cap incidència en aquella zona de la via.

