El Barça femení també jugarà les semifinals de Champions al Camp Nou

Coincidència amb la diada de Sant Jordi?

Dia rodó aquest dimecres al Camp Nou., amb 91.553 espectadors, superant els 90.185 de la final del campionat del món de 1999 entre Estats Units i el Japó. Festa gran amb una comunió total entre l’afició i l’equip.Ara, la pregunta és fins a quin punt tindrà continuïtat aquesta consolidació del futbol femení culer. La primera incògnita és on es jugarà el següent partit de Champions,La resposta no ha trigat en arribar des de dins mateix del club.vicepresident de l'àrea institucional del Barça, ha confirmat, en unes declaracions a Rac1, que el partit d’anada de l’eliminatòria de semifinals de Champions també es jugarà al Camp Nou.Encara no hi ha data ni hora per al partit, però en principi s’hauria de jugar el cap de setmana del 23-24 d’abril. Tenint en compte que el primer equip del Barça masculí juga el diumenge 24 d’abril contra elen un partit ajornat, només queda lliure el dissabte. Una data no molt adient, ja que coincidiria amb la diada de Sant Jordi.El club ja ha mogut fitxa i ha demanat a la UEFA que es pugui jugarAixò permetria tenir més marge per instal·lar les càmeres i tota l’orfebreria necessària d’un partit de lliga masculí després d’un partit de Champions femení, que també comporta una gran parafernàlia. I així, de passada, el matx no coincidiria amb Sant Jordi, la qual cosa podria suposar un problema.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor