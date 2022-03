Rússia declara l'alto el foc a Mariúpol per evacuar civils

L'ONU investiga els crims de guerra de Rússia

aquest dimecres la seva intenció de declarar un alto el foc a l'assetjada ciutat ucraïnesa deper evacuar civils a través de corredors humanitaris a partir de les 10.00 hores (hora local) d'aquest dijous. "Les Forces Armades de Rússia declaren -exclusivament amb fins humanitaris- un alto el foc el 31 de març a partir de les 10.00 hores del matí, en hora local", ha relatat el cap del Centre de Control de la Defensa Nacional russa,, tal com ha recollit l'agència de notícies Interfax.L'exèrcit rus obrirà un corredor humanitari addicional per a l'evacuació de civils i estrangers des de Mariúpol a Zaporiyia (amb una parada a Berdyansk) a les 10h del 31 de març, ha indicat Mizintsev, segons ha informat l'agència russa de notícies TASS. Ell mateix ha denunciat que la carretera que connecta Berdyansk iucraïnesos i els batallons nacionalistes". A més, ha denunciat que almenys 60 vaixells estrangers estan bloquejats a diferents ports ucraïnesos. Mizintsev ha recalcat que Ucraïna segueix sense mostrar la seva voluntat de garantir el pas segur per a l'evacuació dels vaixells estrangers.L'alto el foc del Kremlinque van arribar els dos bàndols fa una setmana -abans de la trobada a Istanbul-, on es van establir la creació de diversos corredors humanitaris per a poder evacuar civils.aquests pactes, bombardejant zones o impedint que es poguessin traslladar els civils a una altra zona més segura.El president del Consell de Drets Humans de l'ONU,, ha anunciat aquest dimecres la creació d'una comissió per investigar els crims de guerra i d'altres abusos comesos durant la invasió russa d'Ucraïna. La comissió estarà formada per tres persones,, de Noruega (la presidenta),de Bòsnia i Hercegovina, i, de Colòmbia. Tots tres hauran d'"establir els fets, les circumstàncies i les causes profundes de tals violacions i abusos".En concret,i registrar i emmagatzemar sistemàticament tota la informació, documentació i proves, incloses entrevistes, testimonis de testimonis i proves forenses, de conformitat amb els estàndards del Dret Internacional", ha explicat Villegas en un comunicat de l'ONU.​​​​​

