Vídeo | Laporta baixa al vestidor per felicitar les jugadores del Barça

❝SOU LES MILLORS❞



El President @JoanLaportaFCB, a les jugadores pic.twitter.com/zcZ2RHmrAk — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 30, 2022

Tooooooot el caaaaaamp!!!! pic.twitter.com/PZKess2iXn — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 30, 2022

Dia rodó aquest dimecres al Camp Nou., amb 91.553 espectadors, superant els 90.185 de la final del campionat del món de 1999 entre Estats Units i el Japó. Festa gran amb una comunió total entre l’afició i l’equip.El president del Barça,s’ha afegit a la festa i, com en tota gran ocasió, ha baixat al vestidor culer i ha felicitat una a una totes les jugadores, a més de l’equip tècnic.Laporta ha deixat anar un, on ha dit que l’equip femení ja està totalment consagrat i que és la guia del club. “És un orgull ser del Barça i tenir aquest equip que tenim”, ha apuntat en un to eufòric.El més difícil és mantenir-se, i ho esteu aconseguint. No abaixeu la guàrdia, hem de continuar treballant, demostrant la vostra naturalitat..., perquè tothom està entusiasmat amb vosaltres”, ha continuat el president, que ha animat les jugadores a seguir guanyant eliminatòries.El discurs de Laporta, que semblava que s’allargava eternament, s’ha acabat quan les jugadores s’han posat a cantar i saltar i l’han agafat en una, a la qual no ha dubtat en afegir-se.Per cert, quan el president del Barça ha entrat al vestidor, s’han escoltat alguns crits de “!”. Aquesta nit estava tot una mica permès.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor