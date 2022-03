Vídeo | Alexia Putellas celebra el dia històric al Camp Nou a ritme de tambor

"Un dia de partit

al Gol Nord vaig anar,

només entrar a la Grada

em vaig enamorar!



El cor em bategava,

no em preguntis perquè,

del Barça sóc supporter,

sempre t’animaré!



Alé, alé, aléeeee…

Alé, alé, aléeeeeeee…”pic.twitter.com/Fmomatw3UY — LaTdT (@LaTdT) March 30, 2022

Dia de festa al. Ino ha volgut perdre l'ocasió de celebrar una cita històrica com cal. La capitana delha liderat els càntics després del partit, a ritme de tambor, i amb encara un estadi ple i les seves companyes cridant eufòriques per la maneta (5-2) contra elTots els focus estaven posats en lesi l'estadi aquesta nit. Ni l'escenari ni les blaugrana han decebut. Golejada històrica del Barça a l'estadi seguida per 91.553 persones, el rècord d'assistència en un partit de futbol femení. La victòria, a més a més, és doble: la xifra també marca el rècord d'assistència de la temporada al Camp Nou. Aquest dimecres no s'ha guanyat cap, però fins i tot les jugadores del Reial Madrid aplaudien i s'han quedat minuts després d'acabar el partit.Al Camp Nou s'ha dit alt i clar que el futbol femení no és una onada, no és una moda. És el futur i ha vingut per quedar-se. Les blaugrana s'han avançat al marcador, però un penal a favor del Madrid per les mans d'ha fet marxar el duel amb empat al descans. El conjunt blanc, de fet, ha volgut lluitar pelfins que ha hagut de desistir davant la superioritat de les culers, que s'han classificat per les semifinals de la competició amb una espectacular segona part.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor