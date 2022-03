Què és l'afàsia, la malaltia per la qual s'ha retirat Bruce Willis?

La família de l'actorha anunciat aquest dimecres, a través d'una publicació a, que l'intèrpretdesprés d'haver estat diagnosticat d'. La notícia ha deixat consternat el món de la cultura, però que és realment aquesta malaltia i per què ha obligat a l'actor a retirar-se?L'afàsia es tracta d'una malaltia que dificulta la lectura, l'escriptura i la parla a causa d'un dany a les àrees del cervell que controlen el llenguatge. Encara que no per ara no es coneix l'estat de l'actor, aquesta malaltia pot ser causada per un accident cerebrovascular, una lesió al cap, una malaltia cerebral o una malaltia degenerativa.El que tampoc es coneix de Bruce Willis és fins a quin punt es troba avançada o no l'afàsia. La gravetat de la malaltia sol dependre de diferents sectors, entre els quals es troba com s'ha produït o fins on arriba el dany cerebral. Malgrat tot, és cert que pot apareix de sobte, sense cap fet concret previ.Tots aquests problemes, i més en la seva professió, han obligat a Willis a retirar-se. Ara, la gran incògnita és si l'actor de 67 anys podrà recuperar-se. La realitat és que tot depèn del cervell i de com es recupera. De vegades, el dany pot desaparèixer sense cap tractament, tot i que hi existeixen teràpies que, com a mínim, poden ajudar parcialment a reduir els efectes de la malaltia.

